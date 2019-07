Economia Delegado Waldir diz que PSL não apresentará destaques na votação da reforma da Previdência Líder do partido na Câmara, deputado por Goiás disse que orientação será para que não haja mudanças no texto, a exemplo da votação na Comissão Especial

O líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), disse nesta segunda-feira, 8, ao chegar à residência do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que a sigla dele não irá apresentar destaques durante a votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara. "O PSL não tem destaque, não teve na Comissão (especial) e não terá em Plenário", disse Waldir, afirmando a...