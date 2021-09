Economia Defensor do horário de verão diz que Brasil deveria seguir exemplo do Paraguai O horário especial começa no próximo domingo (3) no país vizinho e vai até março de 2022

Empresários do setor de turismo que querem a volta do horário de verão agora vão usar o exemplo do Paraguai para tentar convencer Bolsonaro a retomar a prática no Brasil. O horário especial começa no próximo domingo (3) no país vizinho e vai até março de 2022. "Se até o Paraguai, que é binacional com o nosso país pela Itaipu, reconhece que o horário de verão é impo...