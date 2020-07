Economia Decreto prorroga reabertura de atividades econômicas A permissão para o funcionamento das empresas agora é por tempo indeterminado, acabando com escalonamento anterior de 14 dias

Com base em uma nota técnica emitida pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), o governador Ronaldo Caiado (DEM) publicou um novo decreto prorrogando o período de funcionamento das atividades econômicas do Estado por tempo indeterminado. Este novo documento altera o decreto anterior, que havia instituído um escalonamento, com 14 dias de abertura e 14 dias de fechamento d...