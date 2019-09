Economia Decreto libera extração de amianto em Goiás

O governo de Goiás publicou decreto autorizando a extração e o beneficiamento do amianto crisotila no Estado para exportação. A expectativa é que a produção na mina Cana Brava, da Sama Minerações, em Minaçu, seja retomada com a nova legislação, mas a empresa ainda não se manifestou.A lei estadual vai contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em novembro de ...