Economia Decreto do governo exclui limite para uso de milho e cereais na produção da cerveja no Brasil O decreto inclui a informação de que "a cerveja poderá ser adicionada de ingrediente de origem vegetal, de ingrediente de origem animal"

O governo brasileiro retirou o limite de 45% para o uso de milho e outros cereais nas cervejas fabricadas no país. A informação foi divulgada nesta terça-feira (9), no Diário Oficial da União com o decreto nº 9.902, que altera a legislação de 2009. O texto publicado altera o parágrafo que limitava em 45% o uso de ‘adjuntos cervejeiros’ no lugar do malte, que são ce...