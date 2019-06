Economia Decisão judicial desobriga postos a informar preços de combustíveis para o app Olho na Bomba Relator afirma que não se pode autorizar o MP a utilizar o aplicativo para investigação; a Procuradoria Geral do Estado informou que ainda não foi notificada sobre a decisão

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) determinou a suspensão da Lei Nº 19.888, que obriga donos de postos de combustíveis a informar o Ministério Público de Goiás (MP-GO) o valor cobrado pelo litro da gasolina, do etanol e do diesel. A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de P...