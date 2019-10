Economia Decisão do TST pode suspender até 60% das ações trabalhistas STF terá que decidir sobre o caso. Julgamento ainda não foi marcado

Uma decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) nesta quinta-feira (10) pode paralisar de 40% a 60% dos processos trabalhistas no país, segundo reportagem publicada nesta sexta-feira (11) pelo jornal Valor Econômico. A Subseção de Dissídios Individuais 1 (SD-1) do TST decidiu por 8 votos a 6 que uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, tem aplicação ampla....