Economia Decisão do Copom de corte da Selic para 3,75% ao ano foi unânime Este é o sexto corte consecutivo da taxa no atual ciclo, após período de 16 meses de estabilidade

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, reduzir a Selic (a taxa básica da economia) em 0,5 ponto porcentual, de 4,25% para 3,75% ao ano. Este é o sexto corte consecutivo da taxa no atual ciclo, após período de 16 meses de estabilidade. Com isso, a Selic está agora em um novo piso da série histórica do Copom, iniciada em junho d...