Economia De um dia para o outro, o litro do etanol sobe R$ 0,20 e da gasolina R$ 0,60 em Goiânia Etanol já é comercializado, em média, por R$ 2,99 e gasolina por R$ 4,69 na capital

Depois de registrar na semana passada queda de 2,85% no preço do etanol em Goiás, a maior redução no Brasil, o valor encontrado nos postos de combustíveis pelos consumidores nesta terça-feira (09), foi bem maior. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio do litro foi comercializado a R$ 2,731, mas hoje, segund...