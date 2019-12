Economia De Goiás para o Brasil: Estado está se tornando um centro distribuidor de produtos para todo o País Com o aumento das vendas pelo comércio eletrônico, grandes redes varejistas estão instalando seus centros logísticos no Estado, que tem localização centralizada no País

Goiás está se tornando um centro distribuidor de produtos para todo o País. Com a expansão do e-commerce, grandes redes varejistas instalaram seus centros logísticos no Estado, principalmente em Goiânia, Aparecida e Hidrolândia, que já abrigam gigantes do ramo, como Casas Bahia, Magazine Luiza, Novo Mundo e Pague Menos. Mas outros municípios do interior também já sediam cent...