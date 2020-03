Economia De cada R$ 100 de medidas anunciadas para o combate ao coronavírus, R$ 63 ainda não saíram do papel O atraso do Ministério da Economia em efetivar por meios legais o que já foi anunciado está associado à burocracia orçamentária, que ainda permanece mesmo com a aprovação do decreto de calamidade pública

De cada R$ 100 anunciados pelo governo para o enfrentamento da pandemia da covid-19, R$ 63 não saíram do papel porque o governo não encaminhou as propostas ou o Congresso ainda não votou os projetos de lei que estão sendo usados para acelerar as ações, incluindo as para ampliar a rede de proteção à população de baixa renda. Levantamento feito ...