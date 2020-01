Economia De acordo com o IBGE, em Goiás, mais de 44 mil pessoas trabalham para familiares sem receber Alta da "ajuda" foi de 33,4% e ocorre no momento em que o Estado registra sua maior taxa de desemprego, 10,8%

O desemprego bateu à porta das famílias goianas e junto com ele houve aumento do número de pessoas que trabalham para parentes sem receber. No ano passado, houve crescimento dessa “ajuda” de 33,4% no terceiro trimestre se comparado com o mesmo período de 2018, segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), que classifica essa figura com...