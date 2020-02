Economia De acordo com especialistas, momento é oportuno para investir no mercado imobiliário Summit SecoviGoiás 2020 discutiu as maiores oportunidades do mercado imobiliário no cenário de juros mais baixos

Depois de um período de recuperação, em 2017 e 2018, no ano passado o mercado imobiliário registrou recordes de lançamentos e vendas para os últimos cinco anos e começou 2020 “com o pé no acelerador”. O maior combustível para o bom desempenho do setor foi a queda nas taxas de juros, que atingiram o menor patamar histórico, com a Selic a 4,25%. As projeções para o mercado ...