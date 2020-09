Economia De 24 partidos na Câmara, apenas 1 votou contra anistia de dívida bilionária de igrejas Nove deputados do PSOL presentes na sessão votaram contra emenda; Novo teve apenas uma abstenção

Na votação da emenda que concede anistia em tributos a serem pagos por igrejas no país, apenas 1 dos 24 partidos com representação na Câmara votou integralmente contra a proposta. A medida pode ter impacto de R$ 1 bilhão. O time do ministro Paulo Guedes (Economia) defende que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vete a o texto. O presidente tem até esta sexta-...