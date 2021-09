Economia Datafolha mostra que 67% da população reduziu consumo de carne e 47%, o de pão Outros itens básicos, como arroz, feijão e macarrão, estão sendo menos consumidos, por faixa de renda, os percentuais são altos mesmo nas famílias com renda acima de dez salários mínimos: 67% relatam ter cortado algum desses produtos

Pesquisa Datafolha realizada de 13 a 15 de setembro mostra que 85% dos brasileiros reduziram o consumo de algum item alimentício desde o início do ano, com destaque para carne de boi, refrigerantes e sucos e laticínios. No sentido contrário, cresceu o consumo de ovo como proteína substituta. De acordo com o levantamento, 67% cortaram o consumo de carne vermelha; 51% o ...