Economia Data de reabertura de shoppings deve ser definida hoje

Existe proposta para que a reabertura de parte do comércio, inclusive shoppings, ocorra a partir do dia 8 de junho. A questão foi levantada ontem pelo presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), em reunião com o prefeito Iris Rezende (MDB) e com o secretário de Governo, Paulo Ortegal. A data está sendo considerada e definição deve sair hoje.Como já ...