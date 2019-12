Economia Dados bancários de 29 mil funcionários do Facebook são roubados Discos rígidos com informações estava no carro de funcionário da empresa; entre dados vazados, há salários, bônuses, contas de banco e nomes completos

Informações bancárias pessoais de 29 mil funcionários do Facebook foram roubados há cerca de um mês, informou a agência Bloomberg nesta sexta-feira, 13, com base em um email interno enviado pela empresa a seus empregados pela manhã. Segundo a publicação, os dados estavam armazenados em discos rigídos que foram furtados do carro de um funcionário d...