Economia Dólar volta a superar R$ 3,80 com fortalecimento da moeda americana no exterior Investidores também demonstraram prudência diante do feriado em prolongado no Estado de São Paulo na semana que vem

O dólar voltou a operar acima do nível de R$ 3,80 nesta sexta-feira (5), acompanhando o fortalecimento da moeda americana no exterior e a prudência dos investidores antes do feriado prolongado em São Paulo, que optaram por buscar proteção na moeda americana. A divisa subiu 0,49% hoje, mas acumulou queda de 0,58% na semana, encerrando o dia em R$ 3,8181. As atenções a...