Dólar volta a subir e fecha em R$ 4,09 com saída de capital externo

O dólar começou a segunda-feira, 9, em queda, mas o movimento durou pouco e a moeda operou em alta na maior parta do dia. A sessão foi de volume baixo de negócios e marcada pela escassez de notícias capazes de influenciar os mercados, aqui e no exterior. Por isso, operadores atribuem a alta da moeda a fatores técnicos, como a saída de capital do país. No mercado à...