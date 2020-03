Economia Dólar volta a cair após quatro altas seguidas, mas segue no nível de R$ 5,00 Medidas emergenciais de governos em várias partes do mundo para tentar conter os efeitos do coronavírus na atividade econômica conseguiram melhorar o humor dos investidores

Medidas emergenciais de governos em várias partes do mundo para tentar conter os efeitos do coronavírus na atividade econômica conseguiram melhorar o humor dos investidores e o mercado de câmbio aqui acompanhou este movimento. Após quatro altas seguidas, o dólar fechou em baixa nesta terça-feira, 17, mas ainda se manteve no nível R$ 5,00 pelo segundo dia seguido. O B...