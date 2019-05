Economia Dólar volta a bater casas dos R$ 4 com tensão internacional e incerteza na política interna Especialistas avaliam que guerra comercial entre China e Estados Unidos e fraca articulação política do governo Jair Bolsonaro no Congresso influenciaram o aumento

O dólar no mercado à vista registrou nova máxima de R$ 4,0218 (+1,14%) na manhã desta quarta-feira, 15, indicando cautela com o cenário negativo no Brasil e no exterior. O dólar futuro para junho registrou máxima aos R$ 4,0280 (+1,12%). "Hoje juntaram-se os dois lados. Há tensão trazida pela guerra comercial entre Estados Unidos e China e desaceleração de indica...