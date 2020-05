Economia Dólar vai a R$ 5,86 e bate novo recorde por causa de vídeo de reunião ministerial Investigadores que acompanharam a exibição do vídeo avaliam que o conteúdo da gravação é 'devastador' para o presidente

O dólar operou boa parte desta terça, 12, em queda, mas a direção mudou no meio da tarde e a moeda americana atingiu novos recordes no mercado local, levando o Banco Central a intervir com leilão extraordinário de US$ 500 milhões de swap. Primeiro foi a ameaça de senadores republicanos de impor sanções à China, um dia depois de Donald Trump dizer que não tem interesse e...