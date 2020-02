Economia Dólar vai a R$ 4,39 e bate 8º recorde histórico do mês Preocupação com o coronavírus é apontada como principal motivadora da alta

O dólar teve novo dia de fortalecimento no mercado internacional em meio a preocupações com os efeitos do coronavírus na atividade e novos casos de morte pela gripe no Japão. Aqui, a divisa fechou em nova máxima histórica, a oitava somente em fevereiro. A moeda americana chegou a encostar em R$ 4,40, mas acabou terminando o dia em R$ 4,3912, com valorização de 0,59%. No a...