Economia Dólar vai a R$ 4,36 e bate sétimo recorde histórico só este mês Foi a terceira alta consecutiva e, no ano, o ganho da divisa americana se aproxima de 9%

O dólar teve mais um dia de recorde histórico, a sétima máxima somente neste mês, encerrando a quarta-feira, 19, em R$ 4,3656, com valorização de 0,19%. Foi a terceira alta consecutiva e, no ano, o ganho da divisa americana se aproxima de 9%. A moeda dos Estados Unidos está se valorizando em todo o mundo e hoje o índice DXY, que mede o comportamento do dólar ante uma c...