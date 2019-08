Economia Dólar vai a R$ 4,06 e fecha no maior nível em três meses O real foi a moeda emergente que mais perdeu valor nesta segunda-feira ante o dólar

O real foi a moeda emergente que mais perdeu valor nesta segunda-feira ante o dólar. A divisa americana se fortaleceu de forma generalizada na economia mundial, com o presidente Donald Trump e membros de seu governo indo a público no final de semana minimizar os riscos de recessão na maior economia do mundo e ressaltando que as negociações comerciais com os chineses p...