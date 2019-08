Economia Dólar tem quarta semana seguida de alta e fecha em R$ 3,94 A Bolsa de São Paulo conseguiu terminar uma semana turbulenta em alta, apesar do aprofundamento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China

Em uma semana marcada pela forte aversão ao risco, com o aprofundamento das tensões comerciais entre Estados e China, crise em países europeus e temores sobre a atividade global, esta sexta-feira, 9, terminou melhor do que começou, mas ainda com sinais negativos. As Bolsas voltaram a cair, enquanto o dólar ganhou valor diante de moedas mais fracas. Como result...