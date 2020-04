Economia Dólar tem quarta alta seguida e vai a R$ 5,25 As mesas de câmbio monitoraram o processo de substituição do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o dólar renovou máximas coincidindo com o momento de confirmação da saída

O dólar teve o quarto dia seguido de valorização, influenciado pelo cenário externo, com a moeda americana ganhando força ante divisas fortes e de países emergentes nesta quinta-feira. No mercado doméstico, as mesas de câmbio também monitoraram o processo de substituição do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o dólar renovou máximas coincidindo com o momento d...