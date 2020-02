Economia Dólar tem novo dia de recorde histórico com fala de Powell O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, destacou o fôlego da economia americana

O real operou descolado de outras moedas emergentes nesta terça-feira, 11, e do otimismo visto na Bolsa. A moeda americana chegou a R$ 4,34 nesta tarde, fortalecida pelo discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, destacando o fôlego da economia americana. Profissionais de câmbio notaram saída forte de recursos pelo canal c...