Economia Dólar tem novo dia de alta com declarações de Trump e espera por BCs O dólar à vista fechou em alta de 0,22%, a R$ 3,7915, perto das máximas do dia

O dólar teve novo dia de valorização nesta terça-feira, 30, influenciado pelo noticiário internacional. Declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a China e indicadores mistos da economia americana acabaram fortalecendo a moeda americana no mercado internacional, influenciando os negócios aqui. Com o noticiário local esvaziado, a liquidez seguiu b...