Economia Dólar tem nova máxima histórica O ministro da economia, Paulo Guedes, rebateu a situação e disse que é melhor uma taxa de juros a 4% e câmbio acima de R$ 4,00, do que dólar a R$ 1,80 e juros de 14%

O dólar teve novo dia de alta ante o real e fechou novamente em recorde histórico. A quarta-feira, 12, foi novamente de fortalecimento da moeda americana no exterior, com outras divisas, como o euro, atingindo mínimas em vários meses. Este movimento aliado a decepção com indicadores da atividade seguiu pressionando o câmbio. As vendas no varejo de dezembro vieram piores q...