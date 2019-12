Economia Dólar tem leve alta e vai a R$ 4,06 com saída de capital externo A moeda americana teve dia de alta no exterior, influenciada pela queda da libra, após nova rodada de preocupações sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit

O dólar fechou em leve alta nesta terça-feira, 17, depois de cair 1% ontem e de recuar em dez das últimas doze sessões. A moeda americana teve dia de alta no exterior, influenciada pela queda da libra, após nova rodada de preocupações sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Operadores relataram saída de capital externo do Brasil hoje, que t...