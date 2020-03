Economia Dólar tem alta de 2,15% e vai a R$ 5,13 mesmo com três intervenções do BC Clima de aversão a ativos de risco predominou no mercado financeiro mundial nesta segunda-feira (23) e a moeda subiu perante a maioria dos mercados emergentes

Bancos centrais, incluindo o do Brasil, tomaram nova rodada de medidas extraordinárias para conter os efeitos do coronavírus na atividade e da falta de liquidez no mercado, mas sem muito sucesso. O clima de aversão a ativos de risco predominou no mercado financeiro mundial nesta segunda-feira (23) e o dólar subiu perante a maioria dos mercados emergentes, onde também...