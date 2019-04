Economia Dólar supera R$ 4,00 com exterior e cautela com reforma da Previdência Instalação da Comissão Especial da Câmara que vai analisar o mérito da proposta de reforma está prevista para esta quinta-feira

Após ter iniciado a sessão em alta e acima de R$ 4,00 no mercado doméstico, sob influência do dólar forte no exterior, a moeda americana ante o real passou a cair na manhã desta quinta-feira, 25, cotado no patamar de R$ 3,980. O operador de câmbio da CM Capital Market, Thiago Silêncio, diz que o avanço acima dos R$ 4,00 precifica a valorização da moeda americana n...