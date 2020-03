Economia Dólar sobe para R$ 4,65 mesmo com injeção de US$ 3 bi pelo BC no mercado No mercado comercial, o dólar à vista terminou a quinta-feira com valorização de 1,56% e bateu novo recorde histórico

O Banco Central injetou US$ 3 bilhões no mercado de câmbio nesta quinta-feira, 5, mas a moeda americana fechou novamente em alta, a 12ª consecutiva, atingindo patamares inéditos. No mercado comercial, o dólar à vista terminou a quinta-feira com valorização de 1,56%, a R$ 4,6515, novo recorde histórico. O exterior negativo, com renovados temores sobre os efeitos negativos p...