Economia Dólar sobe para R$ 4,28 e fecha em máxima histórica por temor com coronavírus Moeda americana bate recorde e varia entre R$ 4,40 e R$ 4,48 nas casas de câmbio

O dólar fechou janeiro em nova máxima histórica, em R$ 4,2850, com o aumento da preocupação dos investidores dos efeitos da rápida disseminação do coronavírus na economia mundial. Bancos como JPMorgan, Goldman Sachs e Citi já estão revendo suas projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) seja da China, dos Estados Unidos ou do mundo. A moeda americana acumulou v...