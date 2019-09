Economia Dólar sobe para R$ 4,16 com fortalecimento da moeda americana no exterior Com a tramitação mais lenta da reforma da Previdência tem causado mal estar nas mesas de operações; além do processo de impeachment do presidente americano, Donald Trump

O dólar começou o dia em queda, mas o movimento não se sustentou na tarde desta quinta-feira, e a moeda americana acabou fechando o dia em alta. A quinta-feira foi de valorização do dólar no mercado internacional, tanto ante divisas fortes como na maioria dos emergentes. No mercado doméstico, a tramitação mais lenta da reforma da Previdência no Senado segue causando m...