Economia Dólar sobe para R$ 4,14 e fecha no maior valor desde 10 de dezembro Especialistas do mercado de câmbio não viram um gatilho claro para o movimento desta segunda-feira (13)

O dólar teve dia de forte alta no Brasil, destoando do otimismo visto na Bolsa e do comportamento de outras moedas de países emergentes e exportadores de commodities, algumas até fechando em queda ante a divisa dos Estados Unidos. Especialistas do mercado de câmbio não viram um gatilho claro para o movimento desta segunda-feira, 13. Entre os fatores ouvidos pelo Broadcast, e...