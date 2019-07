Economia Dólar sobe para R$ 3,77 com exterior e tem maior cotação em uma semana Lá fora, dados fortes das vendas no varejo dos Estados Unidos ajudaram a fortalecer a divisa americana no mercado financeiro internacional

O dólar fechou na maior cotação em uma semana, acompanhando a valorização da moeda americana no exterior. O noticiário doméstico seguiu fraco e o volume de negócios foi novamente baixo no câmbio, enquanto os investidores aguardam novidades sobre a reforma da Previdência. Lá fora, dados fortes das vendas no varejo dos Estados Unidos ajudaram a fortalecer a divisa americana n...