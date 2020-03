Economia Dólar sobe e vai a R$ 5,18; Ibovespa tem alta de 1,65%

O dólar voltou a ganhar força ante as principais moedas globais ontem. No Brasil, a cotação comercial da divisa subiu 1,52%, a R$ 5,1810, maior valor desde o recorde de R$ 5,20 em 18 de março. O turismo está a R$ 5,2640 na venda. A moeda americana é um ativo de proteção a investidores em momentos de incerteza quanto à economia. No domingo (29), o presidente dos EUA, Donald...