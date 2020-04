Economia Dólar sobe com temor de piora da economia mundial e vai a R$ 5,24 No mercado doméstico, o dólar chegou a bater no pior momento em quase R$ 5,27, mas o ritmo de valorização se desacelerou na parte da tarde

Indicadores bem piores que o esperado da economia americana divulgados nesta quarta-feira, 15, trouxeram novas preocupações sobre os efeitos do coronavírus na atividade econômica mundial e nos resultados das empresas. O reflexo imediato foi a busca de proteção no dólar, que se fortaleceu tanto ante divisas fortes, como o euro, e nos emergentes. No mercado doméstico, o...