Economia Dólar sobe 0,38% com cautela sobre Previdência, mas recua 1,13% na semana Valores oscilaram sempre entre os níveis de R$ 3,85 e R$ 3,87 esta semana

Depois de uma manhã de idas e vindas, em que chegou a ser cotado abaixo de R$ 3,85, o dólar operou em alta ao longo de toda a tarde e, com máxima de R$ 3,8738 na reta final do pregão, encerrou a sessão desta sexta-feira, 5, com valorização de 0,38%, a R$ 3,8718. Na primeira semana de abril, marcada por três pregões de queda e dois de alta, o dólar perdeu 1,13%, oscilando s...