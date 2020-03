Economia Dólar se aproxima dos R$ 4,51, sendo vendido até R$ 4,97 em Goiânia O valor é um dos mais altos na capital desde que as bolsas têm apresentado instabilidade por conta do avanço do novo coronavírus

O preço do Dólar varia nesta terça-feira (3) e pode ir de R$ 4,50 à R$ 4,97 em Goiânia. O valor é um dos mais altos na capital desde que as bolsas têm apresentado instabilidade por conta do avanço do novo coronavírus. Nas casas de câmbio da capital goiana, o preço mais alto foi de R$ 4,97 podendo em outras ser vendido à R$ 4,92 sendo encontrado também à R$ 4,79 e...