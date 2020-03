Economia Dólar se aproxima dos R$ 4,51 sendo vendido à R$ 4,92 em Goiânia O valor é um dos mais altos na capital desde que as bolsas têm apresentado instabilidade por conta do avanço do novo coronavírus

O preço do Dólar varia nesta terça-feira (3) e pode ser encontrado de R$ 4,50 à R$ 4,92 em Goiânia. O valor é um dos mais altos na capital desde que as bolsas têm apresentado instabilidade por conta do avanço do novo coronavírus. No cenário nacional, o dólar se aproxima dos R$ 4,51 e, às 11h, avançava 0,44%, cotado a R$ 4,5069, depois de bater na máxima de R$ 4,5...