Economia Dólar recuar a R$ 3,87 com otimismo do mercado internacional O Ibovespa moderou levemente o ritmo de alta, mas se manteve na casa dos 96 mil pontos

As bolsas em Nova York renovaram máximas na última hora de negócios em meio à melhora das expectativas para o desempenho da economia americana. Por aqui, o Ibovespa moderou levemente o ritmo de alta, mas se manteve na casa dos 96 mil pontos, enquanto o dólar opera no patamar R$ 3,87, em queda superior a 1% na comparação com o real. O ambiente extern...