Economia Dólar recua para R$ 3,76 após dois dias de alta, mas volume de negócios é fraco A moeda operou em linha com o exterior, dia de enfraquecimento no mercado internacional após dados fracos do mercado imobiliário americano

O dólar voltou a cair nesta quarta-feira, 17, após subir nos dois primeiros dias da semana. A moeda americana aqui operou em linha com o exterior, dia de enfraquecimento do dólar no mercado internacional após dados fracos do mercado imobiliário americano. Com o noticiário doméstico fraco, esta quarta foi mais um dia de baixo volume de negócios no mercado de câmbio. O...