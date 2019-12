Economia Dólar recua a R$ 4,09 sob influência de S&P e relatos sobre acordo EUA/China Moeda estadunidense fechou no menor nível desde 7 de novembro deste ano

O dólar oscilou ao sabor de boas notícias internas e externas no pregão desta quinta-feira, 12, deixando o real se valorizar. No fechamento, a cotação desceu a R$ 4,0935 (-0,62%), bem próxima do menor nível desde 7 de novembro passado (R$ 4,0930). A divisa americana abriu em baixa, refletindo as expectativas mais positivas para o Brasil, com a mudança de perspectiva d...