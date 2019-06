Economia Dólar oscila entre otimismo com reforma da Previdência e tensão no exterior Às 9h42, o dólar à vista estava perto das máximas, em R$ 3,8713 (+0,43%)

O dólar abriu com viés de alta no mercado à vista nesta sexta-feira, 14, caiu em seguida e, há pouco, voltava a subir. Uma volatilidade entre margens estreitas marca a abertura da moeda americana em meio a otimismo com a reforma da Previdência e uma busca por proteção nos mercados internacionais, depois de dados de atividade piores que o esperado na China e em meio a...