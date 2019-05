Economia Dólar fica próximo dos R$ 4 e bolsa fecha no menor nível desde janeiro Nervosismo com guerra comercial entre EUA e China marcou sessão

Numa sessão marcada pelo nervosismo com as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, o dólar aproximou-se de R$ 4 e a bolsa de valores fechou no menor nível em quatro meses. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (13) vendido a R$ 3,979, com alta de R$ 0,035 (+0,89%). O Ibovespa, principal índice da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia a...