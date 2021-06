Economia Dólar fica abaixo de R$ 5 Pela primeira vez desde junho de 2020 Mercado financeiro antecipa a reunião do Copom e a decisão da taxa básica, a Selic

O dólar chegou a cair para R$ 4,99 nesta quarta-feira (16). A moeda norte-americana registra queda no país em preparação para o anúncio da taxa básica, a Selic. Às 13h, o dólar estava cotado aos R$ 5, com queda de 0,88% Os investidores antecipam o comunicado da reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que definirá hoje o novo patamar de juros. A taxa interf...