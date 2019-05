Economia Dólar fecha quase estável acima dos R$ 4 após leilão do BC Depois de quedas nas últimas sessões, bolsa de valores avança 2,17%

A atuação do Banco Central (BC) conseguiu segurar a cotação da moeda norte-americana. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (20) vendido a R$ 4,105, com leve alta de 0,07%. Mesmo próxima da estabilidade, a cotação fechou no maior valor em oito meses. Em 19 de setembro, a divisa era vendida a R$ 4,124. O dólar começou a sessão em alta, chegando a superar R$ 4,1...